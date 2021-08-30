Политолог-американист Рафаэль Ордуханян рассказал о политических потерях США после ухода из Афганистана. Также эксперт объяснил, как США и Британия хотят использовать украинцев на территории РФ

— 00:20 Зачем боевики ИГИЛ* устроили серию терактов в Кабуле?

— 01:30 Репутационный ущерб после вывода войск США из Афганистана;

— 04:50 Вывод войск из Афганистана: Байдена ждет импичмент?

— 06:30 Почему Британия не уничтожила документы с данными о работающих на них афганцах?

— 08:35 Перспективы горячего конфликта между ИГИЛ и талибами*;

— 11:00 Как США и Британия хотят использовать украинцев на территории РФ?

— 13:45 Перспективы вступления Украины в НАТО и ЕС; Чем может закончиться конфликт между Украиной и Россией?

— 21:40 Влияние диаспор на внешнюю политику США и Канады;

— 29:30 Зачем Зеленский обостряет ситуацию вокруг Крыма?

— 31:15 Верят ли русские в США в американскую пропаганду против России?

*Исламское государство (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014

*«Талибан» — запрещенная в РФ террористическая организация