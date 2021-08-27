Политолог Ростислав Ищенко раскритиковал «Крымскую платформу» и объяснил, почему саммит стал провалом для Украины

— 00:30 Итоги саммита "Крымская платформа";

— 08:27 Зачем Кремлю международное признание Крыма частью России?

— 13:40 Встреча Байдена и Зеленского: украинский вопрос в американской политике;

— 22:30 Закрытие оппозиционных каналов и изданий на Украине;

— 25:35 Зеленский — диктатор?

Климкин дал совет Зеленскому для удачных переговоров с Байденом © Посольство України в США Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена состоится 31 августа.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, встреча перенеслась на один день из-за того, что формат встречи президентов был расширен и теперь будет предусматривать не только встречу делегаций, но и встречу в формате "с глазу на глаз".