— 00:30 Итоги саммита "Крымская платформа";
— 08:27 Зачем Кремлю международное признание Крыма частью России?
— 13:40 Встреча Байдена и Зеленского: украинский вопрос в американской политике;
— 22:30 Закрытие оппозиционных каналов и изданий на Украине;
— 25:35 Зеленский — диктатор?
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена состоится 31 августа.
По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, встреча перенеслась на один день из-за того, что формат встречи президентов был расширен и теперь будет предусматривать не только встречу делегаций, но и встречу в формате "с глазу на глаз".