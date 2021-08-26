Заместитель председателя общественной палаты ДНР Екатерина Мартьянова раскритиковала законопроект «О государственной политике переходного периода», который был подан в Верховную Раду 9 августа

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Согласно законопроекту "О государственной политике переходного периода", Украина сейчас — в переходном периоде. Он закончится после «деоккупации» временно неподконтрольных территорий.