Публицист Евгений Тинянский объяснил, что изменилось в Крыму за 7 лет после воссоединения с Россией

— 00:48 Как изменился Крым после воссоединения с Россией?

— 07:45 Мешают ли международные санкции развитию Крыма?

— 11:27 Какие проблемы еще со времен Украины не удалось решить в Ялте? СК РФ признал экоцидом перекрытие Украиной поставок воды в Крым © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

— 15:07 Интересуются ли крымчане украинской политикой? Как жители Крыма относятся к украинцам?

— 18:25 Как власти Крыма справились с наводнением в Керчи?

В марте 2014 года в Крыму прошёл референдум о статусе полуострова. Результаты стали известны 18 марта. Более 96% избирателей поддержали идею о включении Республики Крым и Севастополя в состав России. В этот же день Владимир Путин и руководство Крыма подписали договор.