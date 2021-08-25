Политолог Денис Денисов 25 августа подвел итоги саммита «Крымская платформа»

Андрей Козенко: «Крымская платформа» — показательное отчетное мероприятие для западных спонсоров © РИА Новости, Владимир Трефилов

— 00:17 Насколько серьезным был уровень представительства на «Крымской платформ»?

— 02:45 Что написано в итоговой декларации «Крымской платформы»?

— 14:20 Нужно ли прекращать сотрудничество со странами, которые считают Россию страной-оккупантом?

— 19:04 Как России наказать участников «Крымской платформы»? И как приблизить международное признание Крыма частью России?

Участники саммита «Крымская платформа» выпустили декларацию, где подвели итоги мероприятия. Участники форума заявили о возможности введения в отношении российской стороны новых санкционных мер, «если это понадобится и действия России будут требовать этого». Они также договорились о совместном противостоянии «новым вызовам и гибридным угрозам», вызванным «продолжающейся милитаризацией Крыма».