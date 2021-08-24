По Киеву прошли три колонны: пешая, воздушная и механизированная. Всего в параде, по данным Минобороны, приняли участие более 5 тыс. военных, 100 летательных аппаратов, а также 400 единиц вооружения и другой техники.
По Крещатику проехали военные автомобили "Козак-кабриолет", бронеавтомобили "Новатор", "Козак-2", командно-штабные машины К-1450-02, противотанковые комплексы "Стугна-П".
Также горожане могли увидеть реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", 152-мм буксируемые пушки "Гиацинт" и "Мста-Б", 120-мм самоходные минометы Барс-ММЛ, "Смерчи", зенитно-ракетные комплексы "Бук", С-300ПС и "Тор".