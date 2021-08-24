24 августа в Одессе прошел военно-морской парад ко Дню независимости Украины с привлечением кораблей и авиации

24 августа на Украине отмечают День независимости.

Яков Кедми: День Независимости — это День позора и горя для Украины © commons.wikimedia.org, Mark Nakoykher

Президент Украины сообщил, что это будет "большой парад как на суше, так и на воде, — будет и на Днепре, и в Одессе, и в Киеве".

Вечером запланирован благотворительный концерт итальянского певца Андреа Бочелли на стадионе "Олимпийский". По данным Кабинета министров Украины, сумма расходов на празднование 30-й годовщины будет равняться примерно 100 млн гривен (около 3,7 млн долларов).