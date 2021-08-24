— 00:30 Можно ли назвать вывод войск США из Афганистана бегством?
— 03:05 Почему американцы оставили оружие и технику талибам*?
— 04:00 Вывод войск США из Афганистана: последствия для американцев;
— 08:50 Готовы ли страны Средней Азии жить по законам шариата?
— 11:10 Победа талибов в Афганистане: какие последствия для России? Можно ли идти на переговоры с талибами?
— 15:19 Почему Украина оказалась под внешним управлением?
— 17:25 Недостатки миграционной политики России; Как изменить политику РФ по украинскому направлению?
— 22:20 Нужно ли упрощать процедуру получения гражданства РФ?
— 24:00 Как образом территории Украины войдут в состав России?
* Движение «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация