— 00:30 Можно ли назвать вывод войск США из Афганистана бегством?

— 03:05 Почему американцы оставили оружие и технику талибам*?

— 04:00 Вывод войск США из Афганистана: последствия для американцев;

— 08:50 Готовы ли страны Средней Азии жить по законам шариата?

Время кнута: Ордуханян объяснил, как защитить русских в странах СНГ - видео
Время кнута: Ордуханян объяснил, как защитить русских в странах СНГ - видео
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— 11:10 Победа талибов в Афганистане: какие последствия для России? Можно ли идти на переговоры с талибами?

— 15:19 Почему Украина оказалась под внешним управлением?

— 17:25 Недостатки миграционной политики России; Как изменить политику РФ по украинскому направлению?

— 22:20 Нужно ли упрощать процедуру получения гражданства РФ?

— 24:00 Как образом территории Украины войдут в состав России?

* Движение «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация