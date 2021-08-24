Политолог-американист Рафаэль Ордуханян раскритиковал политику России по украинскому направлению. Также эксперт объяснил, почему РФ должна упростить процедуру получения гражданства для русских, которые живут за рубежом

Украина.ру на Youtube Анна Шафран объяснила, почему Украина неизбежно войдет в состав России