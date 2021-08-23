В частности, для участия в саммите в Киев прибыли 14 глав государств, правительств и ЕС, а именно Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Словакии, Румынии, Венгрии, Молдовы, Грузии, Словении, Хорватии, Швеции, Финляндии и президент Европейского Совета Шарль Мишель.
«Крымская платформа» — это саммит, организованный по инициативе Украины, на котором планируется обсудить вопрос возвращения контроля над Крымом.
Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что вопрос Крыма закрыт окончательно.