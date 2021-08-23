В Киеве начал работу учредительный саммит «Крымская платформа», участие в котором подтвердили 46 стран и международных организаций

От тупика к воротам Крыма: Как изменилась восточная часть полуострова © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

«Крымская платформа» — это саммит, организованный по инициативе Украины, на котором планируется обсудить вопрос возвращения контроля над Крымом.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что вопрос Крыма закрыт окончательно.