Экс-глава правительства ДНР Александр Бородай рассказал, к каким последствиям для России приведет победа талибов* в Афганистане

— 01:30 Поездка Александра Бородая в Афганистан в 2012 году;

— 05:04 Почему проамериканское афганское правительство так быстро проиграло талибам*?

— 11:10 Вывод войск США из Афганистана: какой урок должна усвоить Украина?

— 15:20 Может ли США организовать провокации на Донбассе после своего позора в Афганистане?

— 20:10 Экономические и социальные проблемы в странах Средней Азии; Украина — все же не Афганистан: у нее нет своего «Талибана»* © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

— 23:13 Смогут ли талибы подчинить себе весь Афганистан?

— 28:30 Будет ли российская армия защищать страны Средней Азии от талибов?

— 30:43 Готовы ли добровольцы Донбасса воевать с талибами?



*«Талибан» — запрещенная в РФ террористическая организация

ИГИЛ — запрещенная в РФ террористическая группировка

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.