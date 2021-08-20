— 01:30 Поездка Александра Бородая в Афганистан в 2012 году;
— 05:04 Почему проамериканское афганское правительство так быстро проиграло талибам*?
— 11:10 Вывод войск США из Афганистана: какой урок должна усвоить Украина?
— 15:20 Может ли США организовать провокации на Донбассе после своего позора в Афганистане?
— 20:10 Экономические и социальные проблемы в странах Средней Азии;
— 23:13 Смогут ли талибы подчинить себе весь Афганистан?
— 28:30 Будет ли российская армия защищать страны Средней Азии от талибов?
— 30:43 Готовы ли добровольцы Донбасса воевать с талибами?
*«Талибан» — запрещенная в РФ террористическая организация
ИГИЛ — запрещенная в РФ террористическая группировка
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.