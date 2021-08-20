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Напомним, 24 августа на Украине будут праздновать День независимости. В этот день в центре Киева пройдет военный парад при участии стран — партнеров Украины. Он традиционно состоится на главной улице Киева Крещатик и площади Независимости.
Президент Украины сообщил, что это будет "большой парад как на суше, так и на воде, — будет и на Днепре, и в Одессе, и в Киеве". Вечером запланирован благотворительный концерт итальянского певца Андреа Бочелли на стадионе "Олимпийский". По данным Кабинета министров Украины, сумма расходов на празднование 30-й годовщины будет равняться примерно 100 миллионам гривен (около 3,7 млн долларов).