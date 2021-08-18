— 00:30 Возможна ли горячая война между Россией и Украиной?
— 02:00 Что должно произойти во взаимоотношениях России и Запада, чтобы Украина мирным путем вернулась в состав РФ?
— 02:43 Почему в России зарплаты не на европейском уровне?
— 05:50 Может ли российское руководство подготовить будущих политиков, которые победят США и Китай?
— 09:10 Ждет ли Украину этой осенью дефолт?
— 12:15 Как вывод войск США воспринимают в американском обществе?
— 17:16 Зачем Янукович написал обращение к 30-летию независимости Украины?
— 18:37 Сможет ли Россия защитить русских в Казахстане?
— 20:46 Почему в России увеличили пенсионный возраст?
— 25:35 Чем победа талибов в Афганистане угрожает странам Средней Азии? («Талибан» — запрещенная в РФ террористическая организация)
— 30:00 Нужно ли в России вернуть смертную казнь?
— 32:00 Зачем Меркель едет к Путину?
— 33:05 Почему ВОЗ не признает Спутник V?
— 35:25 Зачем России ВОЗ?
— 37:06 Судьба Афганистана ждет Украину или Донбасс?
— 43:05 Почему никакой будущий президент Украины не сможет исправить ситуацию в стране?
— 48:05 Действительно ли вся Россия кормит москвичей?
— 50:10 Может ли Медведчук исправить ситуацию в стране?
— 55:57 Нужно ли в РФ вводить налог на пошлость?