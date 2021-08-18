Политолог Ростислав Ищенко ответил на вопросы зрителей:

— 00:30 Возможна ли горячая война между Россией и Украиной?

— 02:00 Что должно произойти во взаимоотношениях России и Запада, чтобы Украина мирным путем вернулась в состав РФ?

— 02:43 Почему в России зарплаты не на европейском уровне?

— 05:50 Может ли российское руководство подготовить будущих политиков, которые победят США и Китай?

— 09:10 Ждет ли Украину этой осенью дефолт?

— 12:15 Как вывод войск США воспринимают в американском обществе?

— 17:16 Зачем Янукович написал обращение к 30-летию независимости Украины?

— 18:37 Сможет ли Россия защитить русских в Казахстане? «Местные власти поощряют национализм»: Ищенко о росте русофобии в странах СНГ © Скриншот из видео Украина.ру

— 20:46 Почему в России увеличили пенсионный возраст?

— 25:35 Чем победа талибов в Афганистане угрожает странам Средней Азии? («Талибан» — запрещенная в РФ террористическая организация)

— 30:00 Нужно ли в России вернуть смертную казнь?

— 32:00 Зачем Меркель едет к Путину?

— 33:05 Почему ВОЗ не признает Спутник V?

— 35:25 Зачем России ВОЗ?

— 37:06 Судьба Афганистана ждет Украину или Донбасс?

— 43:05 Почему никакой будущий президент Украины не сможет исправить ситуацию в стране?

— 48:05 Действительно ли вся Россия кормит москвичей?

— 50:10 Может ли Медведчук исправить ситуацию в стране?

— 55:57 Нужно ли в РФ вводить налог на пошлость?