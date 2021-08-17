— 00:32 К чему привела внешнеполитическая многовекторность Януковича?
— 04:40 «Американцы уйдут из Украины по примеру Афганистана…»
— 09:55 Многовекторность = независимость?
— 17:00 Почему у Авакова нет политического будущего?
— 18:20 Почему США не проиграли в Афганистане?
17 августа в своем обращении, посвященном 30-летию независимости Украины, экс-президент Виктор Янукович заявил, что именно связи с Россией спасли страну в 90-е годы, когда на Украину пришел «дикий капитализм». Однако позднее связи стали ослабевать из-за «постепенной вестернизации внешней политики официального Киева, которая происходила под давлением национал-патриотов и Запада».