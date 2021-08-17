Политолог Богдан Безпалько проанализировал, с какими итогами Украина встречает 30-летие независимости, а также прокомментировал слова экс-президента Украины Виктора Януковича о главной ошибке Украины за 30 лет:

Украина.ру на Youtube Стариков хочет запретить въезд в РФ тем, кто считает русских и украинцев разными народами