Историк, внучка экс-премьер-министра Афганистана (1963-1965) Мухаммеда Юсуфа Дарья Митина в эфире Украина.ру прокомментировала ситуацию в Афганистане:

— 04:25 Поддерживает ли афганский народ талибов*?

— 12:44 Почему 20 лет «американского господства» в Афганистане рассыпались за месяц?

— 14:30 Во сколько обошлась США война в Афганистане?

— 21:58 США сознательно сдали Афганистан в пользу Пакистана?

— 26:20 Какие страны поддержат «Талибан»*?

— 31:45 Чем соседним странам и миру угрожает победивший «Талибан»*?

— 38:59 Чего стоит опасаться РФ: миграционный поток и экспорт терроризма. Украина — все же не Афганистан: у нее нет своего «Талибана»* © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Дарья Митина - секретарь ЦК Объединенной Коммунистической партии, экс-депутат ГД от КПРФ.

Ее дед — премьер-министр Афганистана в 1963-1965 годах Мухаммед Юсуф. Отец Митиной — политический деятель Касем Искандер Ибрагим Мoхаммед Юсуфзай, сын бывшего премьера Афганистана, в 1996 году был убит талибами в Кабуле.

*«Талибан» запрещен на территории России как террористическая организация.