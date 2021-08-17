— 04:25 Поддерживает ли афганский народ талибов*?
— 12:44 Почему 20 лет «американского господства» в Афганистане рассыпались за месяц?
— 14:30 Во сколько обошлась США война в Афганистане?
— 21:58 США сознательно сдали Афганистан в пользу Пакистана?
— 26:20 Какие страны поддержат «Талибан»*?
— 31:45 Чем соседним странам и миру угрожает победивший «Талибан»*?
— 38:59 Чего стоит опасаться РФ: миграционный поток и экспорт терроризма.
Дарья Митина - секретарь ЦК Объединенной Коммунистической партии, экс-депутат ГД от КПРФ.
Ее дед — премьер-министр Афганистана в 1963-1965 годах Мухаммед Юсуф. Отец Митиной — политический деятель Касем Искандер Ибрагим Мoхаммед Юсуфзай, сын бывшего премьера Афганистана, в 1996 году был убит талибами в Кабуле.
*«Талибан» запрещен на территории России как террористическая организация.