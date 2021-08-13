В центре Киева к 30-й годовщине Независимости Украины возле здания Офиса Президента обустроили детскую площадку со скульптурами, которые основаны на творчестве украинской художницы Марии Примаченко

Однако фотографии инсталляции буквально взорвали cоцсети и вызвали шквал критики в адрес чиновников с Банковой. Раскритиковали конструкции и некоторые украинские скульпторы, назвав детскую площадку надругательством над творчеством художницы.

Кроме того, пользователи Сети посчитали, что один из арт-объектов, а именно петух, одет в русскую косоворотку, а не украинскую вышиванку.

Фигуры, расположенные у Офиса президента Украины в Киеве, созданы по мотивам полотен народной художницы Украины Марии Примаченко (1909-1997), которая творила в жанре "наивного искусства" и стала лауреатом Национальной премии Украины им. Шевченко.