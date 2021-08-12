Политолог Сергей Михеев объяснил, с чем связан рост русофобских настроений на постсоветском пространстве.

— 00:20 Исторические причины русофобии на постсоветском пространстве;

— 04:45 Роль Турции в усилении русофобии в Средней Азии;

— 08:35 Может ли формироваться национальное государство без русофобии?

— 11:03 Как Россия может защитить русских за рубежом?

Напомним, в Казахстане группа активистов стала организовывать проверку использования казахского языка в магазинах и государственных учреждениях. Они также заставляют на камеру извиняться людей за провокационные, с их точки зрения, высказывания о том, что именно русские основали целый ряд казахских городов.