• 00:15 — новые санкции против Белоруссии: чем закончится конфронтация между Западом и Лукашенко;
• 01:45 — почему Лукашенко не признает Крым российским;
• 04:39 — между Киевом и Москвой: почему Лукашенко не поддерживает внешнюю политику России;
• 07:40 — заявление Лукашенко об интеграции с Россией;
• 09:30 — почему Лукашенко не спешит строить Союзное государство;
• 10:50 — зачем Украине нужен саммит «Крымская платформа»;
• 13:00 — как санкции влияют на жизнь крымчан;
• 14:30 — позиция Китая по Тайваню как пример для России;
• 18:05 — почему мировые лидеры не приедут на саммит «Крымской платформы»;
• 20:15 — как наказывать русофобов и гонителей русскоговорящих за рубежом?