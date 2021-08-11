Писатель, публицист Николай Стариков объяснил, почему президент Белоруссии Александр Лукашенко не спешит строить Союзное государство и признавать Крым, и рассказал, как Россия должна реагировать на ущемление прав русскоязычных за рубежом

Стариков объяснил, как статья Путина об украинцах навсегда изменит политику России 00:15 — новые санкции против Белоруссии: чем закончится конфронтация между Западом и Лукашенко;

• 01:45 — почему Лукашенко не признает Крым российским;

• 04:39 — между Киевом и Москвой: почему Лукашенко не поддерживает внешнюю политику России;

• 07:40 — заявление Лукашенко об интеграции с Россией;

• 09:30 — почему Лукашенко не спешит строить Союзное государство;

• 10:50 — зачем Украине нужен саммит «Крымская платформа»;

• 13:00 — как санкции влияют на жизнь крымчан;

• 14:30 — позиция Китая по Тайваню как пример для России;

• 18:05 — почему мировые лидеры не приедут на саммит «Крымской платформы»;

• 20:15 — как наказывать русофобов и гонителей русскоговорящих за рубежом?