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Депутаты Госдумы предлагают запретить въезд в Россию тем, кто нападает на русскоговорящих из-за языка, на фоне инцидента в детском центре в Киргизии. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Госдума также попросит председателя парламента Киргизии взять под контроль ситуацию с нападением на девушку.
На минувших выходных стало известно, что в Киргизии мужчина напал на сотрудницу детского центра из-за того, что она разговаривала с ним на русском языке. Инцидент произошел еще 2 августа. Клиент центра в грубой форме потребовал, чтобы сотрудница разговаривала с ним исключительно на киргизском, а после начал оскорблять девушку и бросил в ее голову калькулятор.