Журналист-международник, политолог Тимур Шафир прокомментировал ряд русофобских случаев, произошедших недавно в Киргизии:

— 00:49 Притеснение русскоязычных: как бороться?

— 02:26 "Необходимо запретить въезд в Россию тем, кто разжигает ненависть к русскоязычным…"

— 05:40 Почему украинские власти боятся русского языка?

Андрей Грозин: Русофобия в Киргизии ничем не отличается от русофобии на Украине © РИА Новости, Александр Натрускин Вячеслав Володин. Госдума также попросит председателя парламента Киргизии взять под контроль ситуацию с нападением на девушку.

На минувших выходных стало известно, что в Киргизии мужчина напал на сотрудницу детского центра из-за того, что она разговаривала с ним на русском языке. Инцидент произошел еще 2 августа. Клиент центра в грубой форме потребовал, чтобы сотрудница разговаривала с ним исключительно на киргизском, а после начал оскорблять девушку и бросил в ее голову калькулятор.