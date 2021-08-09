— 00:35 Почему Лукашенко смог сохранить власть?
— 09:45 Трудный путь белорусской независимости;
— 15:30 Суверенитет Белоруссии в рамках Союзного государства — возможен ли?
— 18:45 Пограничный кризис между Литвой и Белоруссией;
— 21:00 О противоречиях Минска и Москвы.
Напомним, в Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Тихановская.
После закрытия избирательных участков, не дожидаясь объявления официальных результатов, лидеры белорусской оппозиции повели своих сторонников на улицу, требуя пересчёта голосов. По всей стране начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения со стражами порядка.
По данным белорусского следствия, попытка подготовки переворота финансировалась из-за рубежа, заговорщики поддерживали тесные связи с террористическими формированиями. Дело было возбуждено по статье о заговоре с целью захвата государственной власти. Обвинение в подготовке госпереворота в Белоруссии предъявлено девяти лицам.