Декан Высшей школы (факультета) телевидения МГУ, политолог Виталий Третьяков проанализировал, почему протесты в Белоруссии закончились провалом:

— 00:35 Почему Лукашенко смог сохранить власть?

— 09:45 Трудный путь белорусской независимости;

— 15:30 Суверенитет Белоруссии в рамках Союзного государства — возможен ли?

— 18:45 Пограничный кризис между Литвой и Белоруссией;

— 21:00 О противоречиях Минска и Москвы.

Лукашенко: Киев перешел «красную черту» в отношениях с Минском © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

После закрытия избирательных участков, не дожидаясь объявления официальных результатов, лидеры белорусской оппозиции повели своих сторонников на улицу, требуя пересчёта голосов. По всей стране начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения со стражами порядка.

По данным белорусского следствия, попытка подготовки переворота финансировалась из-за рубежа, заговорщики поддерживали тесные связи с террористическими формированиями. Дело было возбуждено по статье о заговоре с целью захвата государственной власти. Обвинение в подготовке госпереворота в Белоруссии предъявлено девяти лицам.