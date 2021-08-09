Директор Евразийского центра имени Льва Гумилева, лидер движения «Новые скифы» Павел Зарифуллин в эфире Украина.ру рассказал, что привело к конфликту Грузии и Южной Осетии в августе 2008 года:

— 01:00 Как Павел Зарифуллин оказался на войне?

— 03:00 Неудавшаяся авантюра Саакашвили с двумя "Южными Осетиями";

— 11:40 Как в Цхинвал вошли российские танки;

— 17:10 Почему Саакашвили считал, что Россия не вмешается в конфликт?

— 22:25 Почему грузины не перекрыли Рокский тоннель?

— 31:30 Значение конфликта для России.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.