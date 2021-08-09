Политолог Ростислав Ищенко рассказал, почему белорусской оппозиции не удалось год назад отстранить Александра Лукашенко от власти

На президентских выборах в Белоруссии 9 августа 2020 года, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская.

Литва обвинила Лукашенко в силовом удержании мигрантов © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

По данным белорусского следствия, попытка подготовки переворота финансировалась из-за рубежа, заговорщики поддерживали тесные связи с террористическими формированиями. Дело было возбуждено по статье о заговоре с целью захвата государственной власти. Обвинение в подготовке госпереворота в Белоруссии предъявлено девяти лицам.