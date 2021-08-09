На президентских выборах в Белоруссии 9 августа 2020 года, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская.
После закрытия избирательных участков, не дожидаясь объявления официальных результатов, лидеры белорусской оппозиции вывели своих сторонников на улицы, требуя пересчёта голосов. По всей стране начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения со стражами порядка.
По данным белорусского следствия, попытка подготовки переворота финансировалась из-за рубежа, заговорщики поддерживали тесные связи с террористическими формированиями. Дело было возбуждено по статье о заговоре с целью захвата государственной власти. Обвинение в подготовке госпереворота в Белоруссии предъявлено девяти лицам.