На президентских выборах в Белоруссии 9 августа 2020 года, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская.

Литва обвинила Лукашенко в силовом удержании мигрантов
Литва обвинила Лукашенко в силовом удержании мигрантов
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После закрытия избирательных участков, не дожидаясь объявления официальных результатов, лидеры белорусской оппозиции вывели своих сторонников на улицы, требуя пересчёта голосов. По всей стране начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения со стражами порядка.

По данным белорусского следствия, попытка подготовки переворота финансировалась из-за рубежа, заговорщики поддерживали тесные связи с террористическими формированиями. Дело было возбуждено по статье о заговоре с целью захвата государственной власти. Обвинение в подготовке госпереворота в Белоруссии предъявлено девяти лицам.

 