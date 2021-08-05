0:22 — интервью Владимира Зеленского;
4:47 — «Крымская платформа» и последствия от её проведения;
8:47 — кто должен первым признать Крым российским;
10:13 — отношение России и Украины к Крыму.
Напомним, 3 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью украинскому телеканалу «Дом», что полуостров Крым никогда не станет российской территорией, так как «принадлежит лично ему». Зеленский поделился воспоминаниями о детстве в Крыму и заявил, что «люди, которые его оккупировали», никогда не будут любить Крым так, как украинцы.