— 00:15 Причастна ли белорусская власть к организации миграционного потока в Литву?
— 02:00 Готова ли Германия забрать к себе беженцев?
— 05:15 Почему Литва не хочет принимать беженцев?
— 06:45 Почему беженцы едут в Литву, а не в Латвию или Польшу?
— 07:30 Скандал с легкоатлеткой Кристиной Тимановской — заранее спланированная акция?
— 09:20 Чего хотят страны Запада от президента Белоруссии Александра Лукашенко?
— 10:40 Какие провокации могут ожидать Белоруссию в ближайшее время?
— 19:09 Саммит «Крымская платформа»: будут ли новые провокации в Черном море?