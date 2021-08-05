Политолог Александр Сосновский 5 августа прокомментировал YouTube-каналу Украина.ру миграционный кризис в Литве и объяснил, почему Минск в ближайшее время могут ожидать провокации

— 00:15 Причастна ли белорусская власть к организации миграционного потока в Литву?

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— 05:15 Почему Литва не хочет принимать беженцев?

— 06:45 Почему беженцы едут в Литву, а не в Латвию или Польшу?

— 07:30 Скандал с легкоатлеткой Кристиной Тимановской — заранее спланированная акция?

— 09:20 Чего хотят страны Запада от президента Белоруссии Александра Лукашенко?

— 10:40 Какие провокации могут ожидать Белоруссию в ближайшее время?

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