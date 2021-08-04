Политтехнолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев прокомментировал для Украина.ру захват Кабмина в Киеве, смерть Виталия Шишова и безвозмездный транш для Украины от МВФ:

0:16 — захват Кабмина, сравнение с другими случаями;

4:04 — попытки оправдать захватчика;

5:36 — смерть Виталия Шишова: активируются ли протесты в Белоруссии?

11:02 — почему продолжает работать методика "сакральной жертвы";

12:30 — безвозмездный транш от МВФ.

Бывший атошник с гранатой и другие. Захваты зданий и заложников в истории Украины © Денис Монастырский/Facebook Владимир Прохнич утром ворвался в здание Кабмина с гранатой в руке. Он заявил, что ему все надоели, поэтому живым он не выйдет. При этом мужчина не выдвигал никаких требований.

Полиция провела операцию с участием спецназа. Спустя полтора часа после захвата Кабмина мужчину задержали. Уголовное производство открыто по четырем статьям. Ему грозит 15 лет тюремного заключения.