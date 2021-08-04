0:16 — захват Кабмина, сравнение с другими случаями;
4:04 — попытки оправдать захватчика;
5:36 — смерть Виталия Шишова: активируются ли протесты в Белоруссии?
11:02 — почему продолжает работать методика "сакральной жертвы";
12:30 — безвозмездный транш от МВФ.
Бывший участник военной операции в Донбассе Владимир Прохнич утром ворвался в здание Кабмина с гранатой в руке. Он заявил, что ему все надоели, поэтому живым он не выйдет. При этом мужчина не выдвигал никаких требований.
Полиция провела операцию с участием спецназа. Спустя полтора часа после захвата Кабмина мужчину задержали. Уголовное производство открыто по четырем статьям. Ему грозит 15 лет тюремного заключения.