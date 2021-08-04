Политолог Алексей Мартынов объяснил, кому выгодно обнародовать компромат судьи Чауса

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Украинского судью Николая Чауса похитили в центре Кишинева в апреле 2021 года. Молдавские правоохранители идентифицировали похитителей бывшего судьи и считают, что к его исчезновению причастны украинские спецслужбы. На Украине Чауса подозревают в коррупции, в 2016 году он был объявлен в международный розыск. Он пытался получить политическое убежище в Молдавии, решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.