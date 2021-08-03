В частности, раскрыл подоплеку скандала с легкоатлеткой Тимановской:
— 00:30 Спонтанная реакция или заранее спланированная акция?
— 02:11 Кем и чем угрожали белорусской спортсменке?
— 03:00 Кто в Белоруссии поддерживает Тимановскую?
— 03:55 Миграционная кризис в Литве: роль Минска;
— 06:35 Может ли Литва отправлять беженцев на родину?
— 07:52 Годовщина протестов в Минске;
— 09:15 Смерть главы "Белорусского дома на Украине" Шишова: причем здесь украинские неонацисты?
Напомним, 1 августа Национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил об отправке Тимановской на родину, решение он объяснил ее эмоционально-психологическим состоянием.
Специализирующаяся на спринте спортсменка заявила, что от участия в Играх она была отстранена за критику в социальных сетях тренерского штаба сборной, который хотел ее заявить на непрофильную дистанцию 4 по 400 м.
Уже в аэропорте Тимановская обратилась к сотрудникам полиции, которые предотвратили ее отъезд из страны.
2 августа Тимановская заявила, что боится вернуться на родину и попросила политического убежища в Европе. Сейчас она находится в посольстве Польши в Токио, которое предоставило Тимановской гуманитарную визу для въезда в страну.