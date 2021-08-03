0:29 — Участие российских спецслужб;
3:32 — Реакция Молдавии;
10:52 — Что не так с украинскими спецслужбами?
15:33 — Своевременный уход Арсена Авакова;
19:00 — Может ли Чаус "выйти из игры"?
Украинского судью Николая Чауса похитили в центре Кишинева в апреле 2021 года. Молдавские правоохранители идентифицировали похитителей бывшего судьи и считают, что к его исчезновению причастны украинские спецслужбы.
На Украине Чауса подозревают в коррупции, в 2016 году он был объявлен в международный розыск. Он пытался получить политическое убежище в Молдавии, решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.