Эксперт Института стран СНГ Иван Скориков рассказал о ситуации вокруг судьи Николая Чауса, противостоянии спецслужб и реакции Молдавии:

0:29 — Участие российских спецслужб;

3:32 — Реакция Молдавии;

10:52 — Что не так с украинскими спецслужбами?

15:33 — Своевременный уход Арсена Авакова;

19:00 — Может ли Чаус "выйти из игры"?

Ну очень нужный судья. Как из-за Чауса рассорились НАБУ и СБУ, а Санду негодовала © Николай Чаус/Фейсбук Николая Чауса похитили в центре Кишинева в апреле 2021 года. Молдавские правоохранители идентифицировали похитителей бывшего судьи и считают, что к его исчезновению причастны украинские спецслужбы.

На Украине Чауса подозревают в коррупции, в 2016 году он был объявлен в международный розыск. Он пытался получить политическое убежище в Молдавии, решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.