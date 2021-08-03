0:45 — суть ситуации вокруг судьи Чауса;
2:28 — НАБУ против СБУ;
4:05 — реакция Молдавии;
5:27 — попытка получить политическое убежище;
5:54 — Зеленский против Порошенко: у кого больше сил?
6:50 — интерес третьей стороны;
7:36 — как Чаусу уйти от спецслужб.
Украинского судью Николая Чауса похитили в центре Кишинева в апреле 2021 года. Молдавские правоохранители идентифицировали похитителей бывшего судьи и считают, что к его исчезновению причастны украинские спецслужбы.
На Украине Чауса подозревают в коррупции, в 2016 году он был объявлен в международный розыск. Он пытался получить политическое убежище в Молдавии, решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.