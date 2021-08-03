Политолог Константин Бондаренко рассказал о возможном исходе дела судьи Чауса и о том, чем закончится война спецслужб вокруг его дела:

0:45 — суть ситуации вокруг судьи Чауса;

2:28 — НАБУ против СБУ;

4:05 — реакция Молдавии;

5:27 — попытка получить политическое убежище;

5:54 — Зеленский против Порошенко: у кого больше сил? Ну очень нужный судья. Как из-за Чауса рассорились НАБУ и СБУ, а Санду негодовала © Николай Чаус/Фейсбук

6:50 — интерес третьей стороны;

7:36 — как Чаусу уйти от спецслужб.

Украинского судью Николая Чауса похитили в центре Кишинева в апреле 2021 года. Молдавские правоохранители идентифицировали похитителей бывшего судьи и считают, что к его исчезновению причастны украинские спецслужбы.

На Украине Чауса подозревают в коррупции, в 2016 году он был объявлен в международный розыск. Он пытался получить политическое убежище в Молдавии, решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.