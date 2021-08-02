Автор проекта «Под лед» Свят Павлов в эфире Украина.ру рассказал о том, как зарождались и проходят "Лимоновские чтения":

Харькову – с любовью: о том, что не успел сделать Лимонов © Владимир Трефилов — 04:30 Как увековечивали память Лимонова; — 06:47 Социологический срез: кого можно встретить на «Лимоновских чтениях»? — 08:40 Каким запомнился Эдуард Лимонов; — 19:05 Поэтическое наследие Лимонова; — 26:30 Почему нацболы* «умерли» вслед за партией? — 29:40 Где должен быть расположен памятник Эдуарду Лимонову? СПРАВКА: *Национал-большевистская партия — российская общественно-политическая организация националистического характера, прекратившая своё существование. Запрещена в РФ.