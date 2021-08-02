Харькову – с любовью: о том, что не успел сделать Лимонов
Харькову – с любовью: о том, что не успел сделать Лимонов
© Владимир Трефилов
- 00:50 Где и как часто проводятся?

— 04:30 Как увековечивали память Лимонова;

— 06:47 Социологический срез: кого можно встретить на «Лимоновских чтениях»?

— 08:40 Каким запомнился Эдуард Лимонов;

— 19:05 Поэтическое наследие Лимонова;

— 26:30 Почему нацболы* «умерли» вслед за партией?

— 29:40 Где должен быть расположен памятник Эдуарду Лимонову?

СПРАВКА: *Национал-большевистская партия — российская общественно-политическая организация националистического характера, прекратившая своё существование. Запрещена в РФ.