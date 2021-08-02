- 00:50 Где и как часто проводятся?
— 04:30 Как увековечивали память Лимонова;
— 06:47 Социологический срез: кого можно встретить на «Лимоновских чтениях»?
— 08:40 Каким запомнился Эдуард Лимонов;
— 19:05 Поэтическое наследие Лимонова;
— 26:30 Почему нацболы* «умерли» вслед за партией?
— 29:40 Где должен быть расположен памятник Эдуарду Лимонову?
СПРАВКА: *Национал-большевистская партия — российская общественно-политическая организация националистического характера, прекратившая своё существование. Запрещена в РФ.