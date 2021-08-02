00:19 — обострение на Донбассе;
01:01 — эффективность дополнительных мер по соблюдению режима прекращения огня;
03:45 — дисциплинарные меры за нарушение прекращения огня;
05:30 — запрещённое Минскими договорённостями оружие;
08:13 — самое эффективное перемирие;
09:27 — поставки вакцины "Спутник Лайт" в Народные Республики Донбасса;
10:34 — признание всех документов Народных Республик в России;
12:30 — Гаага, доказательства подконтрольности ДНР и ЛНР России;
15:07 — "Кровавое воскресенье" в Горловке.
На прошлой неделе трое бойцов Народной милиции погибли в ДНР в результате обстрела Вооруженными силами Украины поселка Новая Марьевка.