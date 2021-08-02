В 33-м выпуске спецпроекта «Донбасс: Минский процесс» вместе с директором Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денисом Денисовым разбирали последние новости из Донецкой и Луганской Народных Республик:

00:19 — обострение на Донбассе; 01:01 — эффективность дополнительных мер по соблюдению режима прекращения огня; 03:45 — дисциплинарные меры за нарушение прекращения огня; 05:30 — запрещённое Минскими договорённостями оружие; 08:13 — самое эффективное перемирие; 09:27 — поставки вакцины "Спутник Лайт" в Народные Республики Донбасса; 10:34 — признание всех документов Народных Республик в России; 12:30 — Гаага, доказательства подконтрольности ДНР и ЛНР России; 15:07 — "Кровавое воскресенье" в Горловке. На прошлой неделе трое бойцов Народной милиции погибли в ДНР в результате обстрела Вооруженными силами Украины поселка Новая Марьевка.