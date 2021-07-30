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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел несколько кадровых перестановок в СБУ, заявив, что ведомство должно более решительно бороться с контрабандой.

Отмечается, что президент уволил первого замглавы спецслужбы, а также по совместительству руководителя Антитеррористического центра при СБУ Руслана Баранецкого и первого замглавы СБУ — начальника Главуправления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Василия Малюка.

Напомним, ранее президент Украины принял решение об увольнении генерал-полковника Руслана Хомчака с должности главнокомандующего Вооружённых Сил Украины.

Вместо него он назначил командира оперативного командования «Север» генерал-майора Валерия Залужного. Хомчак же перейдёт на пост первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) после снятия с этой должности Михаила Коваля.