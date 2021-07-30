Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман разобрал обращение президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня Крещения Киевской Руси с исторической точки зрения:

0:25 — Откуда взялся оборот "Киевская Русь — Украина";

6:49 — Зачем Украина пытается приватизировать Русь?;

9:50 — Русские и украинцы один народ?;

16:20 — Опрос группы "Рейтинг" о статье Путина;

18:19 — Зачем Зеленский упоминал о Юрие Долгоруком?

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением по случаю празднования 1033-летия со Дня Крещения Руси, в котором заочно попросил Россию отсоединить Крым и отказаться от истории. Обращение обнародовал на своем сайте Офис президента Украины.