Писатель Николай Стариков раскритиковал ответ Зеленского на статью Путина. Также эксперт объяснил, зачем киевская власть пытается отгородиться "железным занавесом" от России

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Напомним, 23-25 июля 2021 группа "Рейтинг" провела опрос по общественно-политическим настроениям населения Украины. Наибольший резонанс вызвало отношение граждан к недавнему заявлению Президента России Владимира Путина, что «русские и украинцы — один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству».

Большинство опрошенных (55%) не согласились с этим тезисом, 41% — согласны с ним. На Востоке, а также среди прихожан УПЦ МП с таким мнением согласны более 60%. Среди жителей Западного региона, наоборот, более 70% не согласны с этим.