Социолог Евгений Копатько в эфире Украина.ру прокомментировал результаты опроса на Украине по статье Путина о единстве русского и украинского народов:

— 00:58 Как оценивать результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг"?

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Тезис "русские и украинцы — один народ" поддерживают более 40% жителей Украины, противоположного мнения придерживаются 55%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

"Большинство опрошенных (55%) не согласились с недавним заявлением президента России (Владимира — ред.) Путина, что "русские и украинцы — один народ, который принадлежит одному историческому и духовному пространству", 41% — с этим согласны", — говорится в результатах опроса, опубликованных во вторник на сайте "Рейтинга".

Остальные опрошенные затруднились ответить.