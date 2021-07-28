0:24 — Разработка «зелёного» водорода на Украине;
10:10 — Оценка вложений для модернизации украинской ГТС;
11:01 — Дополнительные транзитные мощности и «Газпром»;
12:49 — Надо ли «Газпрому» уходить с украинского рынка и дадут ли ему?
20:38 — Позиция властей Украины относительно сделки между США и Германией по «Северному потоку — 2».
Напомним, председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили предложил после запуска газопровода «Северный поток — 2» начать разрабатывать на Украине собственные ресурсы, в частности «зеленый» водород.
По его словам, нельзя доверять гарантиям, что транзит газа через Украину продолжится после реализации проекта, а геополитическое значение Киева будет только уменьшаться после начала работы «Северного потока — 2».
Помимо этого, Саакашвили обвинил Москву в том, что она якобы хочет «перекрыть для Украины» Черное море, так как именно на юге страны находятся главные залежи «зеленого» водорода.