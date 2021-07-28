Главный редактор сайта «Геоэнергетика ИНФО» Борис Марцинкевич рассказал, каковы перспективы «зелёного» водорода на Украине как альтернативы прибыли от транзита российского газа через украинскую ГТС

Марунич объяснил, чем закончится идея прокачивать водород через украинскую ГТС © Украина.ру/Нина Зотина — Разработка «зелёного» водорода на Украине;

10:10 — Оценка вложений для модернизации украинской ГТС;

11:01 — Дополнительные транзитные мощности и «Газпром»;

12:49 — Надо ли «Газпрому» уходить с украинского рынка и дадут ли ему?

20:38 — Позиция властей Украины относительно сделки между США и Германией по «Северному потоку — 2».



Напомним, председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили предложил после запуска газопровода «Северный поток — 2» начать разрабатывать на Украине собственные ресурсы, в частности «зеленый» водород.

По его словам, нельзя доверять гарантиям, что транзит газа через Украину продолжится после реализации проекта, а геополитическое значение Киева будет только уменьшаться после начала работы «Северного потока — 2».

Помимо этого, Саакашвили обвинил Москву в том, что она якобы хочет «перекрыть для Украины» Черное море, так как именно на юге страны находятся главные залежи «зеленого» водорода.