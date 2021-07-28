Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров рассказал, какие свидетельства он готов предъявить в Страсбургском суде по международному иску России к Украине

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в Службе безопасности Украины. С должности первого заместителя главы СБУ уволен Руслан Баранецкий. Также президент освободил его от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ.

Вместо Баранецкого обе должности занял Сергей Андрущенко, который ранее занимал пост заместителя главы СБУ.