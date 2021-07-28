В прямом эфире Ростислав Владимирович Ищенко ответил на вопросы зрителей:

— 00:25 Почему ЦИК отменил видеотрансляции на избирательных участках?

— 01:25 Выгоден ли России уход Нетаньяху с поста премьер-министра Израиля?

— 07:32 Когда США были готовы обменять Украину на Сирию?

— 09:10 Низкий запас угля на Украине: что будет делать Киев?

— 12:00 Ладога, Новгород, Киев: какой город был первой столицей Древнерусского государства?

— 23:40 Готовят ли США украинцев к войне с Россией, как Наполеон готовил поляков?

— 29:25 Зачем был сбит малайзийский "боинг" над Донбассом в 2014 году?

— 31:09 Может ли Турция дестабилизировать ситуацию в Средней Азии?

— 32:16 Есть ли запрос в российском обществе на воссоединение с Украиной? Константин Кнырик рассказал, смогут ли украинцы вытянуть РФ из демографической ямы © Скриншот из видео Украина.ру

— 37:22 Почему США решили уйти из Ирака?

— 41:15 Получится ли у Азербайджана и Турции создать общую армию?

— 42:15 Дефицит пресной воды на Украине.

— 43:20 Сможет ли Зеленский остаться у власти до конца своего президентского срока?

— 44:20 Какова вероятность создания фашистских государств в XXI веке?

— 49:30 Проблемы на украинских АЭС.

— 50:53 Консолидирует ли общество выход сотни тысяч православных на крестный ход в Киеве?

— 51:35 Разрешит ли ООН перекрывать международные реки по примеру Украины?