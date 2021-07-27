0:19 — Позиции Германии и США по "Минску";
2:20 — Почему Украина не имплементировала "формулу Штайнмайера" раньше;
4:20 — Грозит ли Зеленскому новый госпереворот?;
6:59 — Выступления Украины против "Северного потока — 2";
11:00 — Чего ожидать по итогам встречи Зеленского и Байдена;
14:23 — Объявление Байдена о прекращении военных миссий в Ираке.
Напомним, временный поверенный США на Украине Джордж Кент дал первое большое интервью после назначения на Украину. В частности он заявил, что США выступают против "формулы Штайнмайера" а остановить войну можно лишь "давлением на Россию".