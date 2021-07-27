Политолог-американист Александр Домрин рассказал о разнице позиций США и Германии в отношении Украины, а также объяснил, зачем США выводит военный контингент из Ирака:

0:19 — Позиции Германии и США по "Минску";

2:20 — Почему Украина не имплементировала "формулу Штайнмайера" раньше;

4:20 — Грозит ли Зеленскому новый госпереворот?;

6:59 — Выступления Украины против "Северного потока — 2";

11:00 — Чего ожидать по итогам встречи Зеленского и Байдена;

14:23 — Объявление Байдена о прекращении военных миссий в Ираке.

Напомним, временный поверенный США на Украине Джордж Кент дал первое большое интервью после назначения на Украину. В частности он заявил, что США выступают против "формулы Штайнмайера" а остановить войну можно лишь "давлением на Россию".