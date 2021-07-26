0:32 — Заявление временного поверенного США на Украине Джорджа Кента;
5:35 — Имплементация "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство;
9:17 — Критика "Северного потока — 2";
10:45 — Оценка сделки между США и Германией;
16:16 — Зачем Зеленский летит в Вашингтон.
Напомним, временный поверенный США на Украине Джордж Кент дал первое большое интервью после назначения на Украину.
В частности он заявил, что США выступают против "формулы Штайнмайера" а остановить войну можно лишь "давлением на Россию".