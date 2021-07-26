Член-корреспондент Академии военных наук РФ, политолог-американист Сергей Судаков рассказал Украине.ру о позиции США в отношении "формулы Штайнмайера", а также о том, насколько силён американский фактор в украинском вопросе

0:32 — Заявление временного поверенного США на Украине Джорджа Кента; 5:35 — Имплементация "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство;

9:17 — Критика "Северного потока — 2";

10:45 — Оценка сделки между США и Германией;

16:16 — Зачем Зеленский летит в Вашингтон. Напомним, временный поверенный США на Украине Джордж Кент дал первое большое интервью после назначения на Украину. В частности он заявил, что США выступают против "формулы Штайнмайера" а остановить войну можно лишь "давлением на Россию".