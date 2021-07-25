С ним в студии попытались понять, что изменит для Донбасса статья Владимира Путина, обсудили интеграционные форумы в Донецке и Луганске и интеграцию Донбасса в политическое пространство России.
0:17 — Что изменит для Донбасса статья Владимира Путина;
5:05 — Форум «Россия — Донбасс: единство приоритетов» в Донецке;
9:01 — «Форум граждан России» открылся Луганске;
11:15 — Интеграция Донбасса в политическое пространство России;
15:51 — Новый этап переговоров по Донбассу.
Напомним, жители ЛДНР с российскими паспортами смогут проголосовать на выборах в Госдуму.
Для этого им нужно зарегистрируется на российском портале госуслуг. Российское гражданство на Донбассе получили уже более 600 тысяч человек.