В 32-м выпуске спецпроекта «Донбасс: Минский процесс» принял участие директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов

С ним в студии попытались понять, что изменит для Донбасса статья Владимира Путина, обсудили интеграционные форумы в Донецке и Луганске и интеграцию Донбасса в политическое пространство России.



0:17 — Что изменит для Донбасса статья Владимира Путина;



5:05 — Форум «Россия — Донбасс: единство приоритетов» в Донецке;



9:01 — «Форум граждан России» открылся Луганске;



11:15 — Интеграция Донбасса в политическое пространство России;



15:51 — Новый этап переговоров по Донбассу.

Напомним, жители ЛДНР с российскими паспортами смогут проголосовать на выборах в Госдуму.

Для этого им нужно зарегистрируется на российском портале госуслуг. Российское гражданство на Донбассе получили уже более 600 тысяч человек.