Мы покажем вам сам салон, некоторые новинки, представленные на нём, а также выступления ведущих пилотажных групп России.
Напомним, с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском проходит Международный авиационно-космический салон МАКС-2021. Салон по праву входит в десятку крупнейших мировых авиафорумов.
Президент Российской Федерации Владимир Путин открыл работу пятнадцатого Международного авиационно-космического салона.
Гостей МАКС-2021 встречает насыщенная демонстрационная программа, включающая представление новейших гражданских и боевых самолётов и вертолётов, экспериментальных и исторических машин, а также выступления ведущих пилотажных групп.