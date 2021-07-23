Журналисты Украина.ру побывали в подмосковном Жуковском, где проходит авиационно-космический салон МАКС-2021

Бумажные самолётики. Почему из украинской военной авиации уходят лётчики © commons.wikimedia.org, Ministry of Defense of Ukraine

Напомним, с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском проходит Международный авиационно-космический салон МАКС-2021. Салон по праву входит в десятку крупнейших мировых авиафорумов.

Президент Российской Федерации Владимир Путин открыл работу пятнадцатого Международного авиационно-космического салона.

Гостей МАКС-2021 встречает насыщенная демонстрационная программа, включающая представление новейших гражданских и боевых самолётов и вертолётов, экспериментальных и исторических машин, а также выступления ведущих пилотажных групп.