Политолог, историк и радиоведущий Армен Гаспарян объяснил, возможна ли имплементация "формулы Штайнмайера" Киевом:

Проблема для Киева. Германия призвала Украину имплементировать «формулу Штайнмайера» © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

— 07:00 Заинтересована ли Россия в выполнении Украиной Минских соглашений?

— 11:12 Может ли Украина развернуться на Китай, если Запад будет принуждать киевские власти к имплементации "формулы Штайнмайера"?

— 19:25 Может ли повышение тарифов стать причиной госпереворота на Украине?

— 24:50 Иск России против Украины в ЕСПЧ: последствия для Украины.

Ранее представитель МИД ФРГ заявил, что Берлин отмечает участившиеся случаи боев в Донбассе, призывает Россию и Украину полностью выполнять договоренности "нормандского" саммита 2019 года в Париже, в том числе ожидает от Киева реализации "формулы Штайнмайера" — согласованных контактной группой договоренностей, определяющих порядок предоставления Донбассу особого статуса.