Народный депутат Украины 5-7-го созывов Спиридон Килинкаров объяснил, почему киевская власть не будет имплементировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство

— 00:15 Что такое "формула Штайнмайера"? Готова ли Украина имплементировать "формулу Штайнмайера" в законодательство?

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Напомним, МИД Германии призвал Украину и Россию выполнить решения парижского саммита «нормандской четверки» 2019 года. Об этом говорится в публикации на сайте немецкого ведомства 22 июля. В МИД ФРГ отметили активизацию боевых действий в Донбассе и рост числа жертв, в том числе среди гражданского населения.