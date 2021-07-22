Заместитель председателя общественной палаты ДНР Екатерина Мартьянова рассказала, что значит для Донбасса возможность участвовать в российских выборах в Госдуму

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Напомним, жители ДНР и ЛНР с российскими паспортами смогут принять участие в выборах Госдумы. Для этого нужно зарегистрируется на российском портале госуслуг.