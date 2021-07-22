— 00:40 Как Россия может прекратить обстрелы Донбасса со стороны Украины?
— 08:15 Почему люди не уезжают из прифронтовой зоны?
— 14:20 Чем занимается общественная палата ДНР?
— 15:25 Почему Екатерина Мартьянова не уехала из Донецка в 2014 году?
— 22:04 Личные впечатления об Александре Захарченко;
— 24:26 Что значит для Донбасса участие в парламентских выборах России?
Напомним, жители ДНР и ЛНР с российскими паспортами смогут принять участие в выборах Госдумы. Для этого нужно зарегистрируется на российском портале госуслуг.