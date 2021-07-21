В интервью изданию Украина.ру донецкий писатель-фантаст Владислав Русанов объяснил, почему Киев, Одесса и Харьков неизбежно войдут в состав России

— 00:20 Киев, Чернигов, Одесса и Харьков — русские города?

— 02:23 Когда Киев, Одесса и Харьков войдут в состав России?

— 04:30 Почему харьковский писатель Андрей Валентинов не поддержал «Русскую весну»?

— 08:15 О любви Арсена Авакова к произведениям русских писателей-фантастов.

— 12:40 Анализ книг Федора Березина («Война 2010 года. Украинский фронт», «Война 2011 года. Против НАТО»).

— 17:02 Почему у писателей-фантастов преобладают патриотические настроения.

— 22:00 Чего ждать от фестиваля фантастики «Звезды над Донбассом» в этом году?