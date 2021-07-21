Политолог Ростислав Ищенко ответил на вопросы зрителей:

— 00:40 Зачем Сергей Шойгу поручил военнослужащим российской армии изучать статью Владимира Путина об Украине?

— 01:19 Что вы думаете об ответе на статью Путина заместителя главного редактора издания «Страна.ua» Светланы Крюковой?

— 05:40 Зачем России база в Судане?

— 06:55 Россия/Украина: кто кому больше нужен?

— 10:47 Поему политическая элита Украины всегда была против России? Ищенко: Европа хочет поставить Зеленского на колени с протянутой рукой — видео

— 15:56 Главная ошибка Зеленского в управлении государством;

— 17:15 Возможно ли построить большую Европу от Лиссабона до Владивостока?

— 18:58 Является ли Германия геополитическим союзником России?

— 20:15 Почему некоторые украинцы уверены, что жить в России хуже, чем на Украине?

— 24:42 Футбол во время войны: чем занимались футболисты "Динамо" в оккупированном Киеве?

— 26:50 Выборы в Германии: сможет ли новый глава ХДС стать канцлером?

— 28:30 Выборы в Госдуму: как проголосовать гражданам РФ в Донбассе?

— 30:56 Нужно ли России вводить войска в Афганистан?

— 32:05 Ситуация в Афганистане ведет к сближению России со странами Средней Азии?

— 36:25 Переоценена ли значимость Украины для России?

— 38:09 Особенности голосования на выборах в госдуму в Донбассе;

— 40:50 Молдавия, Украина, Грузия: у кого больше шансов стать членом ЕС?

— 41:41 Проблемы с АЭС Украины;

— 44:00 С какими странами-соседями Россия сохранила дружеские отношения?