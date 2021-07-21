— 00:40 Зачем Сергей Шойгу поручил военнослужащим российской армии изучать статью Владимира Путина об Украине?
— 01:19 Что вы думаете об ответе на статью Путина заместителя главного редактора издания «Страна.ua» Светланы Крюковой?
— 05:40 Зачем России база в Судане?
— 06:55 Россия/Украина: кто кому больше нужен?
— 10:47 Поему политическая элита Украины всегда была против России?
— 15:56 Главная ошибка Зеленского в управлении государством;
— 17:15 Возможно ли построить большую Европу от Лиссабона до Владивостока?
— 18:58 Является ли Германия геополитическим союзником России?
— 20:15 Почему некоторые украинцы уверены, что жить в России хуже, чем на Украине?
— 24:42 Футбол во время войны: чем занимались футболисты "Динамо" в оккупированном Киеве?
— 26:50 Выборы в Германии: сможет ли новый глава ХДС стать канцлером?
— 28:30 Выборы в Госдуму: как проголосовать гражданам РФ в Донбассе?
— 30:56 Нужно ли России вводить войска в Афганистан?
— 32:05 Ситуация в Афганистане ведет к сближению России со странами Средней Азии?
— 36:25 Переоценена ли значимость Украины для России?
— 38:09 Особенности голосования на выборах в госдуму в Донбассе;
— 40:50 Молдавия, Украина, Грузия: у кого больше шансов стать членом ЕС?
— 41:41 Проблемы с АЭС Украины;
— 44:00 С какими странами-соседями Россия сохранила дружеские отношения?