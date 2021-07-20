Член Центрального совета партии «Справедливая Россия - За правду», писатель Николай Стариков прокомментировал Украине.ру самые актуальные события, связанные с Украиной

Политик рассказал для кого предназначена статья Владимира Путина, что скрывает под собой встреча лидеров Молдавии, Украины, Грузии и ЕС, а также объяснил причины отставки Арсена Авакова и реформы МВД Украины.

0:27 — Статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев»;



4:46 — Как статья Путина повлияет на политику России;



7:18 — Молдавия, Украина, Грузия: встреча «ассоциированного трио»;



11:33 — Отставка Арсена Авакова и реформа МВД Украины;



16:52 — Националистические батальоны в структуре МВД.