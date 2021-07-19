0:38 — Почему сотрудники СБУ напали на пограничников;
5:46 — Что происходит с украинскими силовыми ведомствами;
12:43 — Спецоперация, которая пошла не так?
15:39 — Напряженность по всей стране.
В ночь на 18 июля на двоих украинских пограничников на границе с Россией напали неизвестные и отобрали у них табельное оружие. Позже оружие вернули, но при этом поиски нападавших продолжились.
Позже Служба безопасности Украины задержала двоих своих сотрудников и сама передала следствию. На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками СБУ, отстранены от работы.