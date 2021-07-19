Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов рассказал о причинах, с которыми может быть связан инцидент на украинско-российской границе, а также объяснил, что сейчас происходит в украинских силовых ведомствах:

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