Политический аналитик Алексей Калиниченко проанализировал, что изменится после ухода Арсена Авакова с поста главы МВД Украины, а также зачем Нацгвардию выводят из состава МВД:

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Ранее стало известно, что украинское МВД реформируют, выведя из его подчинения Национальную гвардию и пограничников. Об этом заявил председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

Главная задача реформ — вывод из состава МВД Нацгвардии и переподчинение ее лично президенту Украины, т.е. Зеленскому. Украинский президент уже пытался переподчинить себе нацгвардейцев в 2019 году, но тогда против выступил Аваков.