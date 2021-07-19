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Ранее стало известно, что украинское МВД реформируют, выведя из его подчинения Национальную гвардию и пограничников. Об этом заявил председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.
Главная задача реформ — вывод из состава МВД Нацгвардии и переподчинение ее лично президенту Украины, т.е. Зеленскому. Украинский президент уже пытался переподчинить себе нацгвардейцев в 2019 году, но тогда против выступил Аваков.