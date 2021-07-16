Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал статью президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Кроме того, эксперт объяснил, зачем президент Украины Владимир Зеленский постоянно напоминает о компенсации за «Северный поток-2»

Ищенко объяснил, что стоит за отставкой Авакова © кадр видео Украина.ру 00:10 — действительно ли украинцы и русские — один народ;

• 06:35 — встреча президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель: каких политических решений ждут США от Германии;

• 11:10 — встреча Байдена и Меркель: сохранится ли транзит газа через Украину;

• 14:43 — приведет ли отставка Арсена Авакова с поста главы МВД Украины к уличным протестам со стороны националистов?

Пятнадцатого июля Верховная Рада приняла отставку Авакова с поста министра внутренних дел, который он занимал с 2014 года. На следующий день главой ведомства был назначен Денис Монастырский.